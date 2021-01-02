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«Холоп», «Лед-2» и «Джентльмены»: Фонд кино назвал лидеров кинопроката в 2020 году

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:52

Фонд кино рассказал об итогах российского кинопроката в 2020 году. Самым кассовым фильмом стала комедия Клима Шипенко «Холоп»: за год ее посмотрели 10,2 млн человек, а сборы достигли 2,6 млрд рублей, говорится на сайте организации.

На втором месте оказалась картина «Лед-2» Жоры Крыжовникова, которую посмотрели 6 млн россиян, а прокат принес 1,4 млрд рублей. Замыкает тройку фильм «Джентльмены» Гая Ричи: 4 млн просмотров и 1,2 млрд рублей кассовых сборов.

В топ 10 также попали фильмы «Вторжение», «Довод», «Соник в кино», «Плохие парни навсегда», «Союз спасения», «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» и «Непосредственно Каха».

По итогам года кассовые сборы кинопроката в России составили 22,8 млрд рублей, из которых 10,7 млрд рублей пришлось на отечественные ленты. Всего в кинотеатрах было продано 88,7 млн билетов.

По сравнению с 2019 годом объем российского рынка сократился по кассовым сборам на 58,8% (32,6 млрд рублей). В Фонде объясняют, что это связано с временным закрытием кинотеатров и другими последствиями пандемии.

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