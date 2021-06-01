В твиттере обсудили новый клип Тилля Линдеманна. Пользователи прозвали его Толяном

1 июня лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Ich hasse Kinder» («Ненавижу детей»), и это сразу стало мемом. Некоторые пользователи смогли рассмотреть в ролике настоящую «русскую душу» Линдеманна — в интернете его прозвали Толяном.

Видео снято в советском стиле и наполнено кровавыми кадрами и сценами жестокого отношения детей к своим сверстникам. В клипе Линдеманн носит пионерский галстук, курит на Красной площади, кричит на пионеров, подвергается пыткам на допросе у Александра Реввы и убивает людей. В конце артист уходит из здания суда, как в крутом боевике, на фоне взрыва.

Скрины из клипа быстро разлетелись по интернету. Пользователи обсудили актерскую игру пионеров, плачущего Ленина и русификацию Тилля Линдеманна.