Иван Дорн выступит на Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Иван Дорн завершит концертную программу восьмого этапа «Формулы-1», который пройдет с 23 по 26 сентября в Сочи. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании «Росгонки», которая продвигает мероприятие.

Выступление Дорна состоится в воскресенье вечером на Центральной площади Олимпийского парка. Откроет музыкальную программу в пятницу, 24 сентября, группа «Звери». Имя хедлайнера, который поднимется на сцену в субботу, пока держится в секрете.

Организаторы обещают насыщенную культурную программу: выступления диджеев, тематические шоу и прочие развлечения. Посетить все концерты можно будет по билетам на Гран-при России, которые продаются здесь.

Иван Дорн вернулся недавно из творческого отпуска, опубликовав сингл «Кроме тебя», записанный с украинским саунд-продюсером Рожденом Ануси. Позже музыкант появился в короткометражном фильме «Eleusis» Анджея Гавриша, где герой Дорна переживает творческий кризис, а его главным кошмаром становится песня «Стыцамен».