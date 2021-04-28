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Иван Дорн попадает в секту в короткометражном фильме «Eleusis»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:49

В сети появился короткометражный фильм «Eleusis» с Иваном Дорном в главной роли. Его можно посмотреть на ютьюб-канале «Последний канал».

Персонаж Дорна переживает творческий кризис — песня «Стыцамен» стала его главным кошмаром. Чтобы избавиться от страданий, он приезжает в санаторий «Eleusis», где попадает в секту.

Картину снял Анджей Гавриш, который также написал сценарий вместе с Эльнарой Ялалтдиновой и Булатом Кариповым. Лента стала частью проекта «Кошмары музыкантов», в других сериях которого сыграли Моргенштерн, Хаски, тикток-блогеры Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева, а также Павел Деревянко и Глюкоза. Все фильмы можно посмотреть на «Последнем канале».

Ранее Иван Дорн выпустил сингл «Кроме тебя», записанный с украинским саунд-продюсером и музыкантом Рожденом Ануси. Это импровизация, которая чудом уцелела в iCloud.

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