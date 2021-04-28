Иван Дорн попадает в секту в короткометражном фильме «Eleusis»

В сети появился короткометражный фильм «Eleusis» с Иваном Дорном в главной роли. Его можно посмотреть на ютьюб-канале «Последний канал».
Персонаж Дорна переживает творческий кризис — песня «Стыцамен» стала его главным кошмаром. Чтобы избавиться от страданий, он приезжает в санаторий «Eleusis», где попадает в секту.
Картину снял Анджей Гавриш, который также написал сценарий вместе с Эльнарой Ялалтдиновой и Булатом Кариповым. Лента стала частью проекта «Кошмары музыкантов», в других сериях которого сыграли Моргенштерн, Хаски, тикток-блогеры Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева, а также Павел Деревянко и Глюкоза. Все фильмы можно посмотреть на «Последнем канале».
Ранее Иван Дорн выпустил сингл «Кроме тебя», записанный с украинским саунд-продюсером и музыкантом Рожденом Ануси. Это импровизация, которая чудом уцелела в iCloud.