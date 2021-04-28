Иван Дорн попадает в секту в короткометражном фильме «Eleusis»

В сети появился короткометражный фильм «Eleusis» с Иваном Дорном в главной роли. Его можно посмотреть на ютьюб-канале «Последний канал».

Персонаж Дорна переживает творческий кризис — песня «Стыцамен» стала его главным кошмаром. Чтобы избавиться от страданий, он приезжает в санаторий «Eleusis», где попадает в секту.