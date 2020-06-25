«Гармонию мы с Семеном Джерси придумали за день на студии и очень долго не могли решить, о чём хотим сказать в треке.

Потом несколько раз мы собирались у меня дома, чтобы придумать слова и записать все инструменты. Мы начали писать текст просто под акустическую гитару и поняли, о чем должна быть эта песня: на тот момент — мы оба разосрались с лучшими друзьями, и это была довольно болезненная тема, которую нельзя было оставить просто так .

Затем мы приступили к записи: мы с Семеном записали очень много гитар, несколько синтов и долго не могли понять, что стоит убрать, а что оставить. В итоге мы решили оставить часть гитар на заднем плане, чтобы они добавили различных резонансов, но не были читаемы в миксе.

Мы долго парились с вокалом, потому что записали его в плохо подготовленной комнате, помимо этого обнаружились косяки, которые мы не заметили раньше. В итоге мы собрались еще несколько раз, чтобы привести все в порядок и собрать в микс в единое целое. Нам помог Андрей Романов из Summer Coma, он же сделал мастеринг»