Наш с Parks, Squares and Alleys совместный трек вышел в достаточно интересный период времени, сразу после того, как все сидели несколько месяцев дома.

Рауф Шайгарданов

Режиссер

Наверное, сразу стоит сказать, что все события, связанные со съемками, сейчас выглядят немного забавно в силу того, что я многого не учел и не подумал и вообще пытался снять красиво, основываясь только на свое бесконечно сильное желание сделать хороший клип за минимальный бюджет со съемками в одну смену. Такие сжатые сроки в итоге вышли боком, но в целом я доволен дебютным клипом процентов на семьдесят — где‑то можно было лучше снять, круче поработать с цветом или найти профессиональных актеров. Но наш клип — это по факту продукт DIY, Do It Yourself, поэтому много с нас не спрашивайте.

Вообще, желание снять клип крутилось в голове уже очень давно. Но то музыканты не соглашались поучаствовать, то просто никак руки не доходили, и никаких видео не снималось в итоге.

Одним прекрасным летним днем, когда я из‑за пандемии сидел безработным, «Яндекс.Музыка» в рекомендациях выдает песню «Друг», которую я тут же ставлю на репит и понимаю, что и текст меня задевает, и сюжеты в голове под эту музыку рождаются сами друг за другом. Я нахожу почтовые адреса Parks, Squares & Alleys и 29 июня пишу с предложением снять клип, ничего за работу не прошу, разве что вложиться в аренду техники.

Спустя неделю мне таки положительно отвечают и завертелось. Изначально мне очень хотелось сделать клип — оммаж одному из моих любимых фильмов «500 дней лета», и сценарий и раскадровка делались на основе сюжета фильма, но в конечном итоге пришлось все переделывать под историю поссорившейся пары, чью историю мы увидим с самого момента знакомства. У меня, конечно, нет сценарного или режиссерского образования, но мне очень хотелось, чтобы каждый вспомнил себя в такие моменты ссор и осознал, что почти всегда лучше сделать шаг навстречу и помириться, чем забить и безвозвратно испортить все до конца. Кстати, большое спасибо моей прекрасной подруге и актрисе краснодарского театра «Шардам» Елизавете Демиденко за помощь в работе над сценарием.

С арендой нужной техники в Москве проблем не возникло, но вот найти актеров, готовых практически за спасибо отработать полный день, я особо и не надеялся и судорожно начал написывать всем знакомым, нет ли у них на примете знакомой пары, готовой вот так с ходу сыграть самих себя. В конечном итоге моя хорошая подруга Маша Ковалева, которую я уже в шутку называю своим агентом, нашла пару, Сашу и Леру, готовых сняться за скромный гонорар. Был, конечно, большой риск работать с незнакомыми людьми, но ребята оказались весьма ответственными людьми, поработали над моей просьбой найти разные наряды, не опоздали, и в целом с ними легко работалось на съемках. Вот бы еще постоянно не отвлекались на свой инстаграм в процессе, и цены бы им не было! Но это так, мелочи.

Слава богу, актеры были найдены, техника забронирована, и выбрана дата. В день икс я в три утра выехал в рентал, чтобы забрать всю технику, — а стартовали мы очень ранними утренними съемками на Большом Москворецком мосту, это была давняя моя хотелка, поснимать в самом центре Москвы. Мост, затем Ленинский проспект и затем парк Горького, где на набережной Сергей поучаствовал в роли водителя трехколесного велосипеда, на котором я стоял с камерой и пытался не упасть. Так в клипе появились кадры в движении, а Сергей получил солидное фото на память.

Заканчивали снимать мы уже далеко за полночь дома у Саши и Леры. Все были уставшие, невыспавшиеся, но я очень благодарен им за терпение и силы, не услышал ни одного нытья или просьб закончить уже это все. Домой после рентала и бессонной ночи я вернулся без сил, но радостный, что наконец-то это случилось.

Резюмируя, я бы хотел хотел сказать спасибо Сергею и Семену за возможность снять клип на их классную совместную песню, за их терпение и помощь. Конечно, клип мог бы быть в сто раз лучше, будь у меня больше времени, опыта, денег, сил и знакомств. Но, как говорится, лиха беда начало, и следующая работа будет уже более осмысленной, продуманной и серьезной, но тоже на песню, которая так же хорошо откликнется у меня внутри.