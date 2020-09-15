Одна из лучших песен этой весны — совместный трек Parks, Squares and Alleys и «Саммер Кома» об одиночестве и дружбе — наконец-то получил видеовоплощение. Такое же трогательное, как и сама песня. «Афиша Daily» представляет клип с комментариями соавторов.
Семен Джерси
«Саммер Кома»
Наш с Parks, Squares and Alleys совместный трек вышел в достаточно интересный период времени, сразу после того, как все сидели несколько месяцев дома.
Мне, если честно, сначала, как и Сереже, казалось, что идея не будет реализована до конца, но, посоветовавшись, мы решили попробовать. Рауф, в свою очередь, проявил себя, сняв клип за один день, и очень этим обрадовал.
Изначально песня была написана про ссору двух друзей. Серега один из тех людей, кто поддержал меня в то время. Для меня она связана с достаточно странным и сложным моментом в жизни. Круто, что режиссер отразил смысл по-своему, тем самым появилась новая интерпретация с расставанием влюбленных.
Как часто бывает, съемка не обошлась без форс-мажоров, но мы без проблем справились со всем.
Рауф Шайгарданов
Режиссер
Наверное, сразу стоит сказать, что все события, связанные со съемками, сейчас выглядят немного забавно в силу того, что я многого не учел и не подумал и вообще пытался снять красиво, основываясь только на свое бесконечно сильное желание сделать хороший клип за минимальный бюджет со съемками в одну смену. Такие сжатые сроки в итоге вышли боком, но в целом я доволен дебютным клипом процентов на семьдесят — где‑то можно было лучше снять, круче поработать с цветом или найти профессиональных актеров. Но наш клип — это по факту продукт DIY, Do It Yourself, поэтому много с нас не спрашивайте.
Вообще, желание снять клип крутилось в голове уже очень давно. Но то музыканты не соглашались поучаствовать, то просто никак руки не доходили, и никаких видео не снималось в итоге.
Одним прекрасным летним днем, когда я из‑за пандемии сидел безработным, «Яндекс.Музыка» в рекомендациях выдает песню «Друг», которую я тут же ставлю на репит и понимаю, что и текст меня задевает, и сюжеты в голове под эту музыку рождаются сами друг за другом. Я нахожу почтовые адреса Parks, Squares & Alleys и 29 июня пишу с предложением снять клип, ничего за работу не прошу, разве что вложиться в аренду техники.
Спустя неделю мне таки положительно отвечают и завертелось. Изначально мне очень хотелось сделать клип — оммаж одному из моих любимых фильмов «500 дней лета», и сценарий и раскадровка делались на основе сюжета фильма, но в конечном итоге пришлось все переделывать под историю поссорившейся пары, чью историю мы увидим с самого момента знакомства. У меня, конечно, нет сценарного или режиссерского образования, но мне очень хотелось, чтобы каждый вспомнил себя в такие моменты ссор и осознал, что почти всегда лучше сделать шаг навстречу и помириться, чем забить и безвозвратно испортить все до конца. Кстати, большое спасибо моей прекрасной подруге и актрисе краснодарского театра «Шардам» Елизавете Демиденко за помощь в работе над сценарием.
С арендой нужной техники в Москве проблем не возникло, но вот найти актеров, готовых практически за спасибо отработать полный день, я особо и не надеялся и судорожно начал написывать всем знакомым, нет ли у них на примете знакомой пары, готовой вот так с ходу сыграть самих себя. В конечном итоге моя хорошая подруга Маша Ковалева, которую я уже в шутку называю своим агентом, нашла пару, Сашу и Леру, готовых сняться за скромный гонорар. Был, конечно, большой риск работать с незнакомыми людьми, но ребята оказались весьма ответственными людьми, поработали над моей просьбой найти разные наряды, не опоздали, и в целом с ними легко работалось на съемках. Вот бы еще постоянно не отвлекались на свой инстаграм в процессе, и цены бы им не было! Но это так, мелочи.
Слава богу, актеры были найдены, техника забронирована, и выбрана дата. В день икс я в три утра выехал в рентал, чтобы забрать всю технику, — а стартовали мы очень ранними утренними съемками на Большом Москворецком мосту, это была давняя моя хотелка, поснимать в самом центре Москвы. Мост, затем Ленинский проспект и затем парк Горького, где на набережной Сергей поучаствовал в роли водителя трехколесного велосипеда, на котором я стоял с камерой и пытался не упасть. Так в клипе появились кадры в движении, а Сергей получил солидное фото на память.
Заканчивали снимать мы уже далеко за полночь дома у Саши и Леры. Все были уставшие, невыспавшиеся, но я очень благодарен им за терпение и силы, не услышал ни одного нытья или просьб закончить уже это все. Домой после рентала и бессонной ночи я вернулся без сил, но радостный, что наконец-то это случилось.
Резюмируя, я бы хотел хотел сказать спасибо Сергею и Семену за возможность снять клип на их классную совместную песню, за их терпение и помощь. Конечно, клип мог бы быть в сто раз лучше, будь у меня больше времени, опыта, денег, сил и знакомств. Но, как говорится, лиха беда начало, и следующая работа будет уже более осмысленной, продуманной и серьезной, но тоже на песню, которая так же хорошо откликнется у меня внутри.
Сергей Хавро
Parks, Squares and Alleys
В один день мне на почту пришло письмо от Рауфа с предложением снять клип. Я подумал, что затея что‑то сделать, как всегда, обломится, это происходило уже много раз, и в основном инициатива пропадала на этапе планирования.
Но в этот раз все было иначе: Рауф как режиссер по-настоящему взял инициативу в свои руки, написал сценарий, нашел актеров и договорился насчет аренды оборудования для съемок и реквизита.
Мы выбрали день для съемок и надеялись, что наши планы не испортит дождь. Я поспал часа три и в пять утра уже собирался выезжать на место встречи — Большой Москворецкий мост, где мы условились снимать первую сцену.
С чуваками я провел около девяти часов, и, наверное, самую большую помощь в создании видео я оказал Рауфу, когда крутил педали трехколесного велика, а он снимал актеров на самокатах.
На постпродакшене пришлось немного удлинить трек, чтобы добавить звуковых эффектов для момента с флешбэками, в этом мне помог синт и педаль дилея.