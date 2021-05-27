Моргенштерн в роли колумбийского наркобарона в клипе «Pablo»

Моргенштерн выпустил клип на песню «Pablo» — видео набрало почти 2 миллиона просмотров за 5 часов.

Мы не можем показать это видео, так как в нем есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти ролик на ютьюб-канале Morgenshtern.

Клип является продолжением более ранней работы рэпера на песню «Show», в котором видео заканчивается тем, что артистом выстреливают из пушки и он улетает за пределы цирка. В новом клипе «Pablo» Алишер падает где‑то в районе Мексики, но вскоре за ним приезжает машина и отвозит на базу Atlantic Records. Там он перевоплощается в образ наркокурьера и увозит с собой большой мешок. С ним рэпер пробирается через пустынные трущобы на встречу с боссом мексиканской мафии. Клип заканчивается тем, что после визита Алишера босс мафии обнаруживает в пакете вместе с белым порошком виниловую пластинку «Million Dollar: Happiness» и благодарит рэпера: «Это лучший товар, который мы пробовали, нам нужно еще». Клип будет иметь продолжение, но на какую песню его снимут, пока неизвестно.