Моргенштерн выпустил новый альбом, за который получил предоплату в миллион долларов

Моргенштерн представил «главный альбом этого и следующего года» «Million Dollar: Happiness». За 13 треков, на одном из которых рэпер 40 секунд рыгает, лейбл Atlantic Records Russia внес предоплату в размере миллиона долларов.

«Все хотят от меня шоу, все хотят — я дам им шоу. Все хотят еще, еще, я хочу нулей на счет», — слова Моргенштерна в заглавной песне «Show», а на обложке и в свежем клипе он в образе клоуна. Не забывает рэпер и о теории про его связь с Кремлем, поэтому поет: «В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин».