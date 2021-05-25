В России выявили менее 8 тыс. новых заражений COVID-19

В России выявили 7884 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 522 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.