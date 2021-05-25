перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Грузия откроет с 1 июня сухопутные границы 11:44
В России выявили менее 8 тыс. новых заражений COVID-19 11:21
В якутском селе Ынга прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника 11:11
Милонова забанили в TikTok. Он винит во всем «иностранных содомитов» 10:34
Сбер запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке 9:39
LEGO_Group/Twitter LEGO не планирует продажу ЛГБТК-набора в России
LEGO не планирует продажу ЛГБТК-набора в России 8:44
Джозеф Гордон-Левитт исполнит роль главы Uber в сериале об истории компании 3:04
Тимоте Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку в новом фильме по мотивам «Чарли и шоколадной фабрики» 2:24
Покрас Лампас представил граффити, состоящее из имен пропавших детей 1:33
L’One выпустил клип на песню «С ней». В нем Леван Горозия гуляет с возлюбленной 0:36
Солист Måneskin сдал тест на наркотики. Он показал, что музыкант не принимал ничего запрещенного Вчера в 23:42
Nikolaiko27/Wikimedia Commons Евросоюз закрывает для белорусских авиакомпаний полеты в Европу
Евросоюз закрывает для белорусских авиакомпаний полеты в Европу Вчера в 23:04
Находящийся в СИЗО Роман Протасевич сказал на камеру, что дает признательные показания Вчера в 22:34
Ютьюб-комики сняли видео в Елисейском дворце. Все потому, что им проспорил Эммануэль Макрон Вчера в 22:29
В России запустили сервис по определению генеалогического древа питомцев Вчера в 21:42
В сети появился сервис, который позволяет превращать текст в аудио с голосами знаменитостей Вчера в 21:21
Николай Родькин/Facebook В Омске неизвестные напали на ЛГБТ-кафе и избили трансгендерного человека
В Омске неизвестные напали на ЛГБТ-кафе и избили трансгендерного человека Вчера в 20:55
Угроза замедления YouTube в России, первый трейлер «Вечных» и другие новости дня Вчера в 20:44 Дайджест
Главреда Baza Никиту Могутина обвинили в участии в несогласованной акции Вчера в 20:11
«Это стоило того»: британец, получивший ноль баллов на «Евровидении», рассказал о своем опыте Вчера в 19:08
Отключить рекламу

В России выявили менее 8 тыс. новых заражений COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 11:21

В России выявили 7884 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 522 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 017 795. За последние сутки вылечились 8743 человека, за все время — 4 632 955. За сутки умерли 393 заболевших, за весь период — 119 194.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 167,3 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,1 млн), на втором — Индия (26,9 млн). За ними идут Бразилия (16,1 млн), Франция (5,6 млн) и Турция (5,1 млн).

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить