В России выявили менее 8 тыс. новых заражений COVID-19

В России выявили 7884 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 522 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 017 795. За последние сутки вылечились 8743 человека, за все время — 4 632 955. За сутки умерли 393 заболевших, за весь период — 119 194.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 167,3 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,1 млн), на втором — Индия (26,9 млн). За ними идут Бразилия (16,1 млн), Франция (5,6 млн) и Турция (5,1 млн).