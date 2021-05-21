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Спешел «Бората-2» выйдет 25 мая. В нем покажут разоблачения теорий заговора и другие новые сцены

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:40

Специальный выпуск под длинным названием «Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine» выйдет 25 мая на Amazon Prime Video. Новый выпуск создатели поделили на три части, пишет Deadline.

В первой части — «Borat: VHS Cassette of Material Deemed „Sub-acceptable“ by Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision» — покажут эпизоды, которые не вошли в финальную версию сиквела. Вторая часть получила название «Borat’s American Lockdown». Ее описывают как «40-минутное реалити-шоу» с Боратом Сагдиевым, где казахский журналист оказался в хижине с конспирологами Джимом и Джерри.

Затем идет серия из шести документальных короткометражек «Debunking Borat», в которых теории заговора новых соседей Бората будут разоблачать эксперты. Судя из названий каждой, в третьей части поговорят о коронавирусе, вакцинации, американских выборах и политике США.

В спецвыпуске также появится Мария Бакалова в роли дочери героя Саши Барона Коэна Тутар. Она вернется в салон красоты, где просит сделать себя похожей на R.Kelly. Также в новый материал войдет расширенный разговор Бората с няней Тутар.

«Борат-2» вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime 23 октября и получил две номинации на «Оскар». Картина претендовала на статуэтку в категориях «Лучшая актриса второго плана» (награда могла достаться Марии Бакаловой за роль дочери заглавного героя) и «Лучший адаптированный сценарий». На «Золотом глобусе» в 2021 году фильм выиграл в категории «Лучший мюзикл или комедия», а Саша Барон Коэн был признан лучшим комедийным актером.

Кинокритик Станислав Зельвенский писал для «Афиши Daily», почему возвращение знаменитого вымышленного персонажа — репортера Саши Барона Коэна оказалось несоразмерно слабым для 2020 года.

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