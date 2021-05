Спешел «Бората-2» выйдет 25 мая. В нем покажут разоблачения теорий заговора и другие новые сцены

Специальный выпуск под длинным названием «Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine» выйдет 25 мая на Amazon Prime Video. Новый выпуск создатели поделили на три части, пишет Deadline.

В первой части — «Borat: VHS Cassette of Material Deemed „Sub-acceptable“ by Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision» — покажут эпизоды, которые не вошли в финальную версию сиквела. Вторая часть получила название «Borat’s American Lockdown». Ее описывают как «40-минутное реалити-шоу» с Боратом Сагдиевым, где казахский журналист оказался в хижине с конспирологами Джимом и Джерри.