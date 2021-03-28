перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Saturday Night Live/YouTube В шоу Saturday Night Live показали пародию на клип Эминема «Without Me». Песню посвятили NFT
В шоу Saturday Night Live показали пародию на клип Эминема «Without Me». Песню посвятили NFT 10:08
«Борат 2» установил рекорд Гиннесса. Это фильм с самым длинным названием в истории премии «Оскар» 9:31
Men I Trust поют на снежном берегу в клипе «Tides» 9:00
Минпросвещения одобрило учебники по истории под редакцией Владимира Мединского Вчера в 21:40
Во Франции монахи устроили экстренную распродажу почти трех тонн сыра из‑за пандемии Вчера в 20:51
gardarolafsphotography/Instagram Посмотрите видео, которое снял дрон перед падением в жерло извергающегося вулкана Фаградальсфьядль
Посмотрите видео, которое снял дрон перед падением в жерло извергающегося вулкана Фаградальсфьядль Вчера в 20:20
В Петербурге появился памятник шаверме. Местная администрация назвала это актом вандализма Вчера в 19:23
Триумф российских фигуристок, первый сдвиг контейнеровоза и другие новости дня Вчера в 18:19 Дайджест
В Бангкоке обезьяну с лишним весом отобрали у владельца и отправили на реабилитацию Вчера в 16:45
В Индии политик пообещал избирателям полеты на Луну, роботов и искусственный айсберг Вчера в 16:39
Американские ученые создали биопластик. Он разлагается за три месяца Вчера в 15:59
Трансформеры, вперед!/YouTube Paramount начала работу над новыми «Трансформерами»
Paramount начала работу над новыми «Трансформерами» Вчера в 15:45
Сахалинский университет расселил общежития после смерти студентов от удара тока Вчера в 15:10
Москва вошла в рейтинг лучших столиц по качеству воздуха за 2020 год Вчера в 14:55
В «Сколково» преподаватели начали вести лекции в виде голограмм Вчера в 14:19
Минфин внес законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов Вчера в 13:55
Константин Рубахин/Facebook В Подмосковье нашли тело утонувшего музыканта Александра Липницкого
В Подмосковье нашли тело утонувшего музыканта Александра Липницкого Вчера в 13:43
Контейнеровоз Ever Given впервые сдвинулся с места. Ранее он заблокировал Суэцкий канал Вчера в 13:11
Московские кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по заполняемости залов Вчера в 13:06
Neon опубликовал новый кадр из байопика принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли Вчера в 12:15
Отключить рекламу

«Борат 2» установил рекорд Гиннесса. Это фильм с самым длинным названием в истории премии «Оскар»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:31

Сиквел фильма «Борат» с Сашей Бароном Коэном установил рекорд Гиннесса. Об этом сообщается на сайте справочника.

Картина, полное название которой Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan («Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана»), получила две номинации на премии «Оскар». Таким образом, комедия установила мировой рекорд как фильм с самым длинным называнием в истории оскаровской гонки.

Предыдущий рекорд принадлежит картине «Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes» («Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут»). Фильм вышел в 1965 году.

«Борат 2» претендует на «Оскар» в категориях «Лучшая актриса второго плана» (статуэтка может достаться Марии Бакаловой за роль дочери заглавного героя) и «Лучший адаптированный сценарий». 93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 апреля.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить