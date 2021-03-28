«Борат 2» установил рекорд Гиннесса. Это фильм с самым длинным названием в истории премии «Оскар»

Сиквел фильма «Борат» с Сашей Бароном Коэном установил рекорд Гиннесса. Об этом сообщается на сайте справочника.

Картина, полное название которой Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan («Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана»), получила две номинации на премии «Оскар». Таким образом, комедия установила мировой рекорд как фильм с самым длинным называнием в истории оскаровской гонки.

Предыдущий рекорд принадлежит картине «Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes» («Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут»). Фильм вышел в 1965 году.

«Борат 2» претендует на «Оскар» в категориях «Лучшая актриса второго плана» (статуэтка может достаться Марии Бакаловой за роль дочери заглавного героя) и «Лучший адаптированный сценарий». 93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 апреля.