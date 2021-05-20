Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна

Экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна «Розовое вино-2» и «Family». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Сообщается, что заключение психолого-лингвистической экспертизы предоставили специалисты Московского исследовательского центра. Коммуникативной целью артиста была названа «демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются „наркотики“, „богатство“, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опроверг слова Екатерины Мизулиной. По его словам, информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков, недействительна. Говоря о «железных доказательствах», Жорин ссылается на независимое исследование доктора филологических наук МГУ Марии Шульги.

Дело о пропаганде запрещенных веществ в отношении рэпера возбудило Управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве в апреле. Поводом для этого стала просьба Лига безопасного интернета провести проверку в отношении рэпера на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей. С подобным заявлением выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Исполнителю может грозить штраф до 1 млн рублей.