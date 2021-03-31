Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить Моргенштерна на пропаганду наркотиков

Околоправительственная организация Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру провести проверку в отношении рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора лиги и члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину (дочь Елены Мизулиной).

В организации считают, что Моргенштерн «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде». В случае выявления нарушений законодательства Лига просит правоохранительные органы привлечь музыканта к ответственности.

Ранее с подобной просьбой обратился к президенту член Общественной палаты Дмитрий Носов. Он заявил, что в своих песнях рэпер открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию и призывает девушек к «порнографическим действиям». Носов также предложил удалить все песни Моргенштерна из сети и призвать его в армию.