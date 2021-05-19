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Пользователь твиттера сравнил сторис из Израиля и Палестины

Семён Гудошников
Сегодня в 21:24

Пользователь твиттера по имени Майкл выложил запись того, как он просматривает в Snapchat сторис, снятые в Израиле и Палестине. Так он прокомментировал титкток, в котором военнослужащая армии Израиля красуется в военной форме и спрашивает у зрителей, выглядит ли она, как человек, способный навредить невинным гражданам.

В сторис из израильских Тель-Авива и Рамлы люди заняты повседневной жизнью — смотрят телевизор, гуляют по безлюдным улицам, играют с детьми. В секторе Газа ситуация совершенно иная: в роликах оттуда показаны руины разбомбленных зданий, красные вспышки от авиаударов и дети, опасающиеся за свою жизнь.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился чуть больше недели назад. Ему предшествовало решение выселить восемь арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, передав их дома еврейским поселенцам, запрет мусульманам собираться на ступенях у Дамасских ворот Старого города, а также столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими в мечети Аль-Акса и на улицах городов.

10 мая ХАМАС открыл ракетный огонь по Иерусалиму, Ашкелону и другим израильским населенным пунктам. Израиль в ответ атаковал сектор Газа. Бомбардировки и авиаудары продолжаются до сих пор, большую часть ракет, выпущенных по Израилю, перехватывает «Железный купол». До палестинской территории, где нет продвинутой системы ПВО, долетают практически все снаряды. Они попадают не только в военные объекты ХАМАС и дома ее высших военных чинов, но и жилые кварталы.

По последним данным, в результате обстрелов сектора Газа погибли как минимум 227 человек, среди которых 64 ребенка. Еще 1620 получили ранения, более 52 тыс. семей были вынуждены покинуть свои дома. С израильской стороны количество жертв достигло 12. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит удары по Газе. Палестина также не останавливает пуски ракет. Пару дней назад русскоязычный твиттер-аккаунт Израиля выложил 3000 эмодзи с ракетами, проиллюстрировав количество снарядов, выпущенных по израильским городам. Так представители государства призвали остановить ХАМАС.

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