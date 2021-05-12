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Между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Десятки людей погибли, аэропорт Тель-Авива закрыли

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:14

Между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Обе стороны перешли к ракетным ударам. В результате этого десятки людей погибли, а аэропорт Тель-Авива временно прекратил работу. Об этом сообщили The Washington Post и другие СМИ.

10 мая в Иерусалиме прошли ожесточенные столкновения между палестинскими митингующими и израильскими полицейскими. Причиной протестов стал запрет мусульманам собираться на ступенях у Дамасских ворот Старого города.

Полиция поднялась на Храмовую гору, в священное для мусульман место, и вошла на территорию мечети Аль-Акса. Там силовики обстреляли верующих резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. В ответ палестинцы забросали правоохранителей камнями.

Палестинская группировка ХАМАС потребовала, чтобы полицейские покинули Храмовую гору и Шейх Джаррах. Вечером 10 мая, по данным армии обороны Израиля, со стороны сектора Газа выпустили свыше 200 ракет. Атака продолжалась более 10 часов.

Впервые с 2014 года под ракетный обстрел попал Иерусалим. В Ашкелоне пострадал жилой дом, погибли два мирных жителя. В ответ Израиль атаковал ХАМАС 130 ракетами. Минздрав Палестины сообщил о 30 погибших и более 200 раненых.

МИД России призвал стороны конфликта проявить сдержанность. Госсекретарь США предложил «снизить напряженность». ЕС потребовал прекратить вспышку насилия «на оккупированном Западном берегу реки Иордан» и в Газе.

Однако военные действия не прекратились. В Газе вечером 11 мая был разрушен авиаударом 13-этажный дом. В израильском городе Ришон-ле-Цион при ракетном обстреле погибла женщина.

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона, находящихся недалеко от Тель-Авива, пришлось временно закрыть. Самолеты перенаправляли на Кипр на протяжении примерно часа. В самом Тель-Авиве объявили воздушную тревогу.

Жители Израиля укрываются в бомбоубежищах. Лидер ХАМАС Исмаил Хания объявил, что его бойцы «добились победы в борьбе за Иерусалим». По мнению Хании, между ХАМАС и Израилем теперь установится «новый баланс сил». Премьер-министр Израиля пообещал, что противники «заплатят своей кровью» за атаку мирных городов.

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