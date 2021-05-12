Между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Десятки людей погибли, аэропорт Тель-Авива закрыли

Между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Обе стороны перешли к ракетным ударам. В результате этого десятки людей погибли, а аэропорт Тель-Авива временно прекратил работу. Об этом сообщили The Washington Post и другие СМИ.

10 мая в Иерусалиме прошли ожесточенные столкновения между палестинскими митингующими и израильскими полицейскими. Причиной протестов стал запрет мусульманам собираться на ступенях у Дамасских ворот Старого города.

Полиция поднялась на Храмовую гору, в священное для мусульман место, и вошла на территорию мечети Аль-Акса. Там силовики обстреляли верующих резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. В ответ палестинцы забросали правоохранителей камнями.

Палестинская группировка ХАМАС потребовала, чтобы полицейские покинули Храмовую гору и Шейх Джаррах. Вечером 10 мая, по данным армии обороны Израиля, со стороны сектора Газа выпустили свыше 200 ракет. Атака продолжалась более 10 часов.