Русскоязычный твиттер-аккаунт Израиля выложил 3000 эмодзи с ракетой. Это призыв остановить ХАМАС

Официальный русскоязычный аккаунт Израиля в Твиттере выложил несколько записей, в каждой из которых вставил эмодзи ракеты — и ничего больше. Так ведущие странички государства хотят привлечь внимание к ракетным обстрелам, совершаемым палестинской группировкой ХАМАС по израильским населенным пунктам.

Израиль и Палестина обмениваются ракетными обстрелами последние несколько дней. По данным пресс-службы Израиля, на территорию страны было выпущено около 2900 ракет, почти половину из которых перехватила система противоракетной обороны «Железный купол».