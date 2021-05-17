Русскоязычный твиттер-аккаунт Израиля выложил 3000 эмодзи с ракетой. Это призыв остановить ХАМАС

Официальный русскоязычный аккаунт Израиля в Твиттере выложил несколько записей, в каждой из которых вставил эмодзи ракеты — и ничего больше. Так ведущие странички государства хотят привлечь внимание к ракетным обстрелам, совершаемым палестинской группировкой ХАМАС по израильским населенным пунктам.
Израиль и Палестина обмениваются ракетными обстрелами последние несколько дней. По данным пресс-службы Израиля, на территорию страны было выпущено около 2900 ракет, почти половину из которых перехватила система противоракетной обороны «Железный купол».
Всего «Израиль по-русски» опубликовал 22 твита с ракетами. В одной записи — 140 символов. В последнем сообщении Израиль говорит о необходимости прекратить огонь.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая. После столкновений палестинских протестующих и израильских полицейских ХАМАС открыл ракетный огонь по Иерусалиму, Ашкелону и другим городам. Израиль в ответ атаковал сектор Газа.