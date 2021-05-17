Эксперты предупредили о росте звонков от мошенников, представляющихся силовиками

Телефонные звонки якобы от полицейских, сотрудников госструктур и представителей Центрального банка в апреле участились в 4 раза по сравнению с декабрем 2020-го — февралем 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

По словам аналитика приложения Kaspersky Who Calls Виталия Воробьева, зачастую мошенники представляются сотрудниками МВД, следователями и работниками ЦБ. Злоумышленники используют характерные этим профессиям фразы и термины и предупреждают об ответственности — например, в случае нежелания продолжать разговор. Также они пытаются заставить жертву принять решение быстро и на эмоциях.

Вероятно, мошенники стали замечать, что звонки от лица службы безопасности банка уже не вызывают доверия. Со звонками от правоохранительных органов граждане сталкиваются нечасто, поэтому начинают волноваться и теряют бдительность, что играет на руку злоумышленникам.

В МВД с помощью специальной программы «Дистанционное мошенничество» выявили более 324 тыс. признаков серийного мошенничества, совершенного дистанционным способом. Министерство также получит мобильный сервис за 45 млн рублей для борьбы с телефонными мошенниками.