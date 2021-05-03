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За год МВД выявило более 300 тыс. серийных киберпреступлений

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:35

В МВД с помощью специальной программы «Дистанционное мошенничество» выявили более 324 тыс. признаков серийного мошенничества, совершенные дистанционным способом. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре ведомства.

Специалисты объяснили, что программа собирает информацию в рамках расследования уголовных дел о киберпреступлениях . «Дистанционное мошенничество» фиксирует сведения с момента регистрации сообщения о таких преступлениях.

Ранее стало известно, что МВД потратит на разработку мобильного приложения «Антимошенник», которое будет предупреждать граждан о звонках аферистов, почти 45 млн рублей.

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