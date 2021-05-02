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МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками. Разработка стоит 45 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:07

К 25 декабря для МВД разработают мобильное приложение «Антимошенник», которое будет предупреждать граждан о звонках аферистов. На его создание выделили 44,9 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Модуль «Антимошенник», которые внедрят в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с помощью которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать.

Кроме этого в приложении появится «Белый список»: он будет игнорировать блокировку приложением входящего вызова или СМС и исключать возможность выдачи предупредительных уведомлений. Какие номера окажутся в списке пользователь выберет сам.

Контракт с разработчиком заключили в конце марта этого года. Изначально предполагалось, что создание обойдется в 62,9 млн рублей.

В ноябре прошлого года МВД объявило о планах совместно с Минцифры, правительством Москвы и другими госорганами ввести электронные паспорта. Документ будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (размером с банковскую) с электронным носителем информации отечественного производства. Карта будет содержать те данные, которые сегодня есть в привычных, бумажных паспортах: сведения о регистрации по месту жительства, детях, семейном положении.

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