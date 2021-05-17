Школьник из Москвы заявил о планах устроить стрельбу. Силовики нашли у него автомат и револьвер

Московский подросток рассказал одноклассникам, что планирует устроить стрельбу в школе. Силовики нашли у него несколько единиц спортивного оружия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Мальчик учится в десятом классе одной из московских школ. Когда он рассказал друзьям о своих планах, они тут же сообщили в полицию. Правоохранительные органы прибыли к школьнику домой и обнаружили пневматический автомат, пневматический револьвер и пустой тубус от гранатомета.

Оружие изъяли, задерживать школьника не стали. По его словам, он просто «пошутил» про стрельбу в школе, но устраивать ее не собирался.

«Школьник объяснил наличие спортивного оружия занятиями в патриотическом клубе. Пневматические автомат и револьвер ему купили родители», — отмечает источник издания.

Утром 11 мая произошла стрельба в казанской школе. 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в школу № 175. Он открыл огонь, в результате погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве.

На фоне трагедии спикер Госдумы Вячеслав Володин счел необходимым обсудить уход от анонимности в интернете. Сенатор Александр Башкин предложил усилить контроль за компьютерными играми, обвинив их в героизации насилия.