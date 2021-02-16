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Илон Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать криптовалюту. Ее стоимость упала на 14%

Виктория Шанина
Сегодня в 12:42

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сказал, что поддержит основных держателей Dogecoin, если они решат продать все свои токены. Бизнесмен готов купить у них криптовалюту за доллары.

Единственная проблема Dogecoin в том, что ее большая часть принадлежит узкому кругу человек, заявил предприниматель в твиттере. После этой публикации курс криптовалюты упал на 14%.

Ранее твиты Илона Маска только поднимали стоимость Dogecoin. Благодаря паре мемов криптовалюта за сутки подорожала на 50%, а за неделю — на 563%.

Спустя несколько дней стало известно, что компания Маска Tesla вложила 1,5 млрд долларов в биткоин. Стоимость криптовалюты достигла исторического максимума — 43 тыс. долларов.

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