Илон Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать криптовалюту. Ее стоимость упала на 14%

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сказал, что поддержит основных держателей Dogecoin, если они решат продать все свои токены. Бизнесмен готов купить у них криптовалюту за доллары.

Единственная проблема Dogecoin в том, что ее большая часть принадлежит узкому кругу человек, заявил предприниматель в твиттере. После этой публикации курс криптовалюты упал на 14%.