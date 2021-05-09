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В США вышла версия Clubhouse для Android. Скорое она появится и в других странах

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:34

Пользователям Android в США с 9 мая станет доступно приложение Clubhouse. В ближайшие недели к соцсети смогут подключиться и жители других стран. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Желающие скачать Clubhouse за пределами США пока могут предварительно зарегистрироваться в магазине Google Play. Они получат уведомления, когда версия приложения для Android появится в их стране.

«Наш план в течение следующих нескольких недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развертывать его в более широком масштабе», — заявили в компании.

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. Стать пользователем не так просто: зарегистрироваться в приложении можно только по приглашению.

Пик популярности соцсети пришелся на начало февраля — после того, как Илон Маск провел там прямой эфир. Однако уже в марте число скачиваний Clubhouse снизилось на 72%.

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