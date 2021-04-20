В марте число скачиваний Clubhouse снизилось на 72%

Популярность приложения Clubhouse уменшилась более чем в три раза. Об этом пишет The Wrap со ссылкой на сервис аналитики мобильных приложений Sensor Tower.

В марте аудиосоцсеть скачали 2,7 млн раз. Это на 73% меньше, чем в феврале, когда насчитывалось 9,5 млн скачиваний.

Эксперты предположили, что Clubhouse продолжит терять популярность. Окончательные выводы аналитики представят после результатов апреля.

Clubhouse — новая соцсеть, которую запустили в начале 2021 года. В приложении можно общаться в «комнатах» с помощью голосовых сообщений.

После того как Илон Маск провел там прямой эфир, популярность Clubhouse резко возросла. Тысячи людей захотели присоединиться к сообществу, однако стать участником могут только пользователи iPhone, получившие приглашение.

Доверие к Clubhouse могло снизиться из‑за слива личных данных 1,3 млн пользователей. Информация попала на форум для хакеров, которые теперь смогут объединить обнаруженную в утечке информацию с другими слитыми данными и создать подробные профили своих потенциальных жертв.