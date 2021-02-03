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Илон Маск провел эфир в соцсети Clubhouse. После этого инвесторы вложились в компанию, но не в ту

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:50

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск провел прямой эфир в аудиосоцсети Clubhouse 1 февраля — там он ответил на вопросы пользователей. На следующий день инвесторы начали массово скупать акции компании, но не той, которую поддержал Маск, сообщил Financial Times.

Бизнесмены перепутали соцсеть с компанией Clubhouse Media Group, ранее известной как Tongji Healthcare Group. Прежде фирма занималась предоставлением медицинских услуг, однако в 2020 году начала развивать дома для создания TikTok-контента.

Стоимость акций компании, зарегистрированной в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, выросла более чем на 100%. Впрочем, после статьи FT бумаги вновь начали дешеветь — во вторник, 2 февраля, они упали на 24,8%.

Соцсеть Clubhouse, в которой выступил Маск, вовсе не представлена на бирже. Как отмечает FT, разработчик приложения — частная компания, купить акции которой пока невозможно.

Инвесторы не впервые совершают ошибки в попытках отреагировать на деятельность Илона Маска. В начале января они уже пытались вложиться в компанию Signal Advance, перепутав ее с мессенджером Signal — одним из конкурентов WhatsApp и Telegram.

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