The Rolling Stones выпустят видеоверсию концерта на пляже Копакабана. Его посетили 1,5 млн зрителей

Концерт выпустят на разных носителях, в том числе на DVD-дисках, Blu-ray и виниловых пластинках. Также он будет доступен в цифровом формате. Релиз будет предварять выход EP с пятью песнями — он намечен на 28 мая.

В мини-альбом войдут песни «Sympathy for the Devil», «Wild Horses», «You Got Me Rocking», «Happy» and «Rough Justice». Первые четыре песни записаны во время шоу на пляже Копакабана, а последнюю исполнили в 2005 году в Солт-Лейк-Сити.

В ноябре музыканты опубликовали видео с первым исполнением «Sympathy for the Devil». А в декабре стало известно, что канал FX работает над сериалом о The Rolling Stones. Проектом занимается компания Left Bank, стоящая за сериалом «Корона».