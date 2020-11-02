The Rolling Stones опубликовали видео с первым исполнением «Sympathy for the Devil»

В концертной записи приняли участие Мик Джаггер , Кит Ричардс , Билл Уайман, Чарли Уоттс , Иэн Стюарт, Брайан Джонс и даже Джон Леннон — он танцует среди зрителей на 4-й минуте ролика. Видео срежессировал Майкл Линдсей-Хогг.

Группа The Rolling Stones впервые показала видео с первым исполнением песни «Sympathy for the Devil». Оно было записано в 1968 году на съемках фильма «Rock and Roll Circus».

Фильм «Rock and Roll Circus» документирует последнее выступление легендарной группы в оригинальном составе. Ленту выпустили на экраны только в 1996 году. Теперь же картину восстановили, а знаменитый фрагмент впервые выложили в интернет.

«Это была невероятная съемка, думаю, 36 часов или около того. Я помню, что ближе к концу уже помнил не все… но это было весело», — вспомнил работу над видео Кит Ричардс.

В апреле The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню «Living in a Ghost Town», музыканты посвятили ее последствиям пандемии. А в мае группа поделилась эксклюзивными видеозаписями со своих концертов.