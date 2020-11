The Rolling Stones опубликовали видео с первым исполнением «Sympathy for the Devil»

Группа The Rolling Stones впервые показала видео с первым исполнением песни «Sympathy for the Devil». Оно было записано в 1968 году на съемках фильма «Rock and Roll Circus».

В концертной записи приняли участие Мик Джаггер, Кит Ричардс, Билл Уайман, Чарли Уоттс, Иэн Стюарт, Брайан Джонс и даже Джон Леннон — он танцует среди зрителей на 4-й минуте ролика. Видео срежессировал Майкл Линдсей-Хогг.