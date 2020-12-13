FX работает над сериалом о The Rolling Stones

Канал FX запустил в производство сериал о группе The Rolling Stones. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

FX заказал два сезона шоу, сюжет которого охватит период с момента основания группы до 1972 года. У проекта пока что нет названия.

Производством занимается компания Left Bank, стоящая за сериалом Netflix «Корона». Сценарий напишет Ник Хорнби, автор книги «Hi-Fi», по которой сняли фильм «Фанатик» и сериал «Меломанка».

В августе The Rolling Stones выпустили клип на свою неизданную песню «Scarlet», записанную в далеком 1973 году вместе с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем. Трек стал частью переиздания альбома «Goats Head Soup» 1973 года, вышедшего 4 сентября.