Что стало с героями самых популярных мемов. И как они научились зарабатывать с приходом NFT

В конце прошлого года NFT произвели настоящий фурор на рынке. Благодаря невзаимозаменяемым токенам открылся новый формат хранения и передачи произведений искусства, арт-объектов и предметов коллекционирования. Токенизировать можно что угодно — твит, часы, колонку в газете, песню и даже мем. После этого крипто-работа выставляется на аукцион и приносит автору большие деньги. На протяжении многих лет героям самых известных мемов практически не удавалось заработать на своей случайной славе. Максимум, что им приносило деньги — нерегулярные лицензионные сделки, выступления на мероприятиях и съемки в сомнительных рекламных роликах. Но теперь, с приходом NFT, из жизнь круто изменилась. Disaster Girl (Девочка-Катастрофа, Поджигательница)

Word on the street is disaster girl is soon to join the world of #NFTs 🔥🔥@ZoeRoth8 👀#NFTcollectors #NFT #Meme #NFTart pic.twitter.com/QYlSbDVGvs — Makers of Blockchain Art (@MobaGallery) April 14, 2021 «Ходят слухи, что Девочка-Катастрофа скоро присоединится к миру NFT»

Зоуи Рот было всего четыре года, когда ее отец Дэвид сделал снимок на фоне горящего дома соседей в 2004 году. Спустя три года он выложил фотографию на хостинге Zooomr, а еще через год — обнаружил его в журнале JPG Magazine. После этого карточка стала вирусной. Сейчас Зоуи 21 год, она готовится к выпуску из университета, знает китайский язык, работала волонтером на Гаити. На днях девушка выпустила собственный NFT на этот мем и теперь готовится выставить его на аукцион.

Success Kid (Успешный ребенок)

Фото 11-месячного малыша по имени Сэмми Гринер появилось на Flickr в 2007 году. Его автор — мама мальчика Лэйни. Популярным Сэмми сделали пользователи имиджбордов — его снимок использовался для обыгрывания ситуаций, в которых автор выходит победителем. Сейчас мальчику уже 14 лет. Он занимается изобразительным искусством, а некоторые его эскизы даже стали татуировками. Его мать ведет страницу в инстаграме, где часто выкладывает фотографии сына. Недавно она продала тот самый снимок как NFT примерно за 35 тыс. долларов.

Overly Attached Girlfriend (Слишком навязчивая девушка)

Девушка с безумными глазами на фото — Лайна Моррис. В 2012 году она выложила на ютьюбе видео, посвященное ранее опубликованной песне «Boyfriend» Джастина Бибера. В ролике Моррис зачитала рэп о том, как бы вела себя, если бы встречалась с певцом.

Если бы я была твоей девушкой, я бы не позволила тебе уйти без маленького записывающего устройства, примотанного у тебя под рукавом. Я всегда буду проверять тебя. Эй мальчик, с кем ты разговариваешь? Проведи день со своей девушкой, я буду называть тебя мужем

Такими были слова в песне Моррис

Ролик сразу же стал вирусным — за два дня после публикации он набрал 1,35 млн просмотров. И с тех пор лицо Лайны с оскалом маньяка и выпученными глазами ассоциируется с неадекватными и навязчивыми девушками. Сейчас героине мема почти 30 лет. Судя по ее инстаграму, больше всего на свете она любит фотографировать своего пса Джилли. 4 апреля Моррис продала свой мем на криптоаукционе в виде токена. Изображение купили за 200 эфиров — на момент оплаты это составляло 411 тыс. долларов.

Bad Luck Brian (Брайан-неудачник)

Школьный друг Кайла Крейвена опубликовал его фотографию на Reddit в 2012 году. Имя персонажа было раскрыто не сразу, поэтому пользователи дали рыжему парню с брекетами условное имя Брайан. Мем про Брайана-неудачника стал собирательным образом лузера. А сам Кайл — интернет-знаменитостью. В начале марта этот мем был продан как часть крипто-арта за 20 эфиров, или около 36 тыс. долларов.

Scumbag Steve (Подонок Стив, Ублюдок Стив)

Парня на фотографии зовут Блейк Бостон. Оригинальный, и как оказалось, пародийный снимок парня в пальто и кепке был снят в 2006 году для обложки альбома «Ma Gangsta» рэп-группы Beantown Mafia. Этот мем описывает типичного неприятного друга, который ищет личную выгоду во всем и ведет себя как законченный эгоист. У Блейка есть аккаунт в твиттере, где он постит твиты на политические и спортивные темы, а также периодически иронизирует над мемами с собой в главной роли. В 2011 году он дал первое видеоинтервью, в котором поделился мыслями о персонаже Подонка Стива, и о том, как его фотография пробилась в сеть и сразу же стала вирусной.

В прошлом месяце Бостон продал мем в виде NFT за 30 эфиров, или 73 тыс. долларов.