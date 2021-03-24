Манижа рассказала о травле, с которой она сталкивается из‑за участия в «Евровидении»

Певица Манижа рассказала Би-би-си, с какими угрозами она сталкивается. В интернете появилось много людей, которые выступают против ее выступления на предстоящем «Евровидении».

«Сложно осознавать, что кто‑то может ненавидеть тебя так сильно. <…> Вам может не нравиться мой голос, моя песня. Но если я не нравлюсь вам, потому что я родилась в Таджикистане, это тяжело», — поделилась исполнительница.

Девушка рассказала, что однажды ей пришло сообщение от женщины, матери двоих детей. Она заявила, что будет «молиться богу», чтобы самолет Манижи «разбился по пути в Роттердам» (там будет проходить конкурс. — Прим. ред.). В другом письме ей угрожали, что «если она споет такое о России, то не будет больше здесь жить».

Манижа была готова отказаться от выступления на «Евровидении». Однако у нее есть большая поддержка со стороны медиа, знаменитостей и простых людей, которые мыслят так же, как и она. Это дает ей силы идти дальше и «делать свою работу».

Ксенофобские комментарии в адрес Манижи появились в сети 8 марта, когда стало известно, что она представит Россию на конкурсе. Люди оскорбляли ее из‑за таджикского происхождения, многим показалось странным то, что она будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. Все это, по их мнению, сделано, чтобы угодить Западу и вписаться в концепцию толерантного конкурса.

17 марта артистка выпустила пародийное «расследование» о себе. Гостем ролика стал некий «эксперт в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамин Александрович». Он и выяснил, что «Манижа не просто не русская. Она вообще не человек. Манижа — это соль».