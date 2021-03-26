Стриминговый сервис Netflix купил права на показ новогодней мелодрамы «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатичка» со ссылкой на продюсера фильма Рафаела Минасбекяна.

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре с маркировкой Netflix Originals. Для этого его локализуют на несколько десятков основных языков мира.

До этого под брендом Originals выходили только два российских сериала — «Лучше, чем люди» и «Эпидемия», а также полнометражный мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» от студии Wizart Animation. «Серебряные коньки», в свою очередь, станут первым полнометражным фильмом.

Действие «Серебряных коньков» разворачивается в 1899 году, накануне нового столетия в праздничном Петербурге. Юная аристократка Алиса случайно встречает сына бедного фонарщика Матвея, единственное богатство которого — доставшиеся ему по наследству посеребренные коньки.

Режиссером фильма выступил Михаил Локшин. Главные роли в нем исполнили дебютанты — петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. В картине также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев и другие.