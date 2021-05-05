перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Infected Mushroom выступят 15 мая в московском клубе «1930» 16:59
«Никольские ряды» в Петербурге откроют двор после реконструкции 8 мая 16:25
Полиция Турции задержала группу украинок за фотосессию в обнаженном виде 16:23
«Белоснежку» раскритиковали за харассмент. Во всем виноват новый аттракцион Диснейленда 15:49
Alexander Awerin/Unsplash 12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы
12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы 15:21
Элизабет Олсен сыграет домохозяйку, зарубившую топором свою соседку, в сериале HBO 15:05
Россияне начали тратить сбережения из‑за падения доходов и роста цен 14:26
Страсть между монахинями в трейлере «Непорочной девы» Пола Верхувена 13:29
Морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries 13:09
«Майор Гром» и «Серебряные коньки» вышли на Netflix 12:56
ID 9866112/Pixabay НАСА смоделировало падающий на Землю астероид. Итог: люди не смогут противостоять угрозе
НАСА смоделировало падающий на Землю астероид. Итог: люди не смогут противостоять угрозе 12:34
В Японии поставили гигантскую статую кальмара на деньги для борьбы с коронавирусом 11:39
В России выявили 7975 случаев коронавируса за сутки 11:08
Дональд Трамп создал еще один сайт для общения со своими сторонниками 10:03
Госдума запретит сотрудникам и спонсорам экстремистских организаций избираться в парламент 9:00
cathymee/YouTube Актеры из «Властелина Колец» запустят подкаст. В нем они расскажут о съемках культовой трилогии
Актеры из «Властелина Колец» запустят подкаст. В нем они расскажут о съемках культовой трилогии Вчера в 21:02
Меган Маркл написала детскую книгу. Она называется «Скамейка» и посвящена связи отцов и сыновей Вчера в 20:28
В Powerhouse отметят день рождения Андрея Алгоритмика. Выступят Cream Soda и «Казускома» Вчера в 19:42
Конфликт Ивангая и Дудя, лауреаты «Артдокфеста» и другие новости дня Вчера в 19:27 Дайджест
В пространстве Ruarts Foundation открылась выставка «Мягкая родина» Вчера в 17:28
Отключить рекламу

В Японии поставили гигантскую статую кальмара на деньги для борьбы с коронавирусом

Виктория Шанина
Сегодня в 11:39

Власти небольшого поселка Ното в Японии построили в порту огромную статую кальмара. На возведение монумента взяли деньги, выделенные на восстановление после пандемии коронавируса, пишет Би-би-си.

Длина скульптуры составила 13 метров. Чиновники уверены, что необычная статуя привлечет иностранных путешественников и поможет Ното восстановить туристический поток. Летающий кальмар — это один из символов города и главный деликатес.

Возведение кальмара обошлось властям в 25 млн иен (17 млн рублей). Всего город получил 800 млн иен (550 млн рублей) чрезвычайного финансирования. Местные жители раскритиковали администрацию, по их мнению, деньги стоило направить на долгосрочные нужды медицины или распределить между медиками.

На данный момент Япония борется с очередной волной коронавируса, а в Токио действует чрезвычайное положение. Несмотря на то, что в Ното было выявлено мало случаев заражения коронавирусом, город понес большие убытки из‑за оттока туристов.

В этом году в Токио должны пройти Олимпийские игры. На трибуны не допустят иностранных болельщиков в рамках мер борьбы против коронавируса. Из‑за угрозы распространения вируса от участия в Олимпиаде уже отказалась КНДР.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
приключение
Властелин Колец: Возвращение короля
Заключительная часть трилогии по роману Джона Толкиена
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
мультфильм
Зверокрекеры
Очумелый мультфильм про зверушек в форме крекеров, озвученный тандемом из Little Big
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
BBC News
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить