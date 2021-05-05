В Японии поставили гигантскую статую кальмара на деньги для борьбы с коронавирусом

Власти небольшого поселка Ното в Японии построили в порту огромную статую кальмара. На возведение монумента взяли деньги, выделенные на восстановление после пандемии коронавируса, пишет Би-би-си.

Длина скульптуры составила 13 метров. Чиновники уверены, что необычная статуя привлечет иностранных путешественников и поможет Ното восстановить туристический поток. Летающий кальмар — это один из символов города и главный деликатес.

Возведение кальмара обошлось властям в 25 млн иен (17 млн рублей). Всего город получил 800 млн иен (550 млн рублей) чрезвычайного финансирования. Местные жители раскритиковали администрацию, по их мнению, деньги стоило направить на долгосрочные нужды медицины или распределить между медиками.

На данный момент Япония борется с очередной волной коронавируса, а в Токио действует чрезвычайное положение. Несмотря на то, что в Ното было выявлено мало случаев заражения коронавирусом, город понес большие убытки из‑за оттока туристов.

В этом году в Токио должны пройти Олимпийские игры. На трибуны не допустят иностранных болельщиков в рамках мер борьбы против коронавируса. Из‑за угрозы распространения вируса от участия в Олимпиаде уже отказалась КНДР.