перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам 16:38
Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия 16:08
Художница продала цифровую модель дома за 500 тысяч долларов через NFT 15:23
Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19 14:46
Lana Del Rey/YouTube Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress»
Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress» 14:05
Ученые хотят изучить распространение COVID-19 с помощью Bluetooth-вируса 13:43
Ученые: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна 13:26
Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь» 13:05
Москва первой запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года 12:20
В России выявили 9632 новых случая коронавируса 11:26
Michael Tikhonoff/Flickr Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке
Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке 10:49
Американский суд приговорил россиянина к 10 годам заключения за кибермошенничество 9:39
Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму. В регионе их больше 11 тыс. 8:39
В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. В стране объявлен режим ЧС 5:00
Киностудия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре 4:03
Премьера Норвегии обвинили в нарушении антиковидных правил из‑за трех лишних гостей на юбилее 3:33
Team Coco/YouTube Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана
Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана 1:54
Дэниел Рэдклифф сыграет вместе с Сандрой Баллок в фильме «Затерянный город Д» 0:35
Петар Мартич ответил на обвинения Анны Зосимовой в физическом и психологическом насилии Обновлено в 0:02
На Amazon Prime Video выйдет документальный фильм о певице Pink Вчера в 23:22
Отключить рекламу

Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:46

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что на трибуны не допустят иностранных болельщиков и волонтеров в рамках мер борьбы против коронавируса. Об этом передает агенство Kyodo после переговоров организаторов с Международным олимпийским комитетом.

В начале встречи глава МОК Томас Бах заявил, что первоочередной задачей организаторов является обеспечение безопасности всех участников Игр и жителей Японии. «Мы вынуждены принять решение, которое может не всем понравиться, но просим отнестись к этому с пониманием», — сказал Бах.

В оргкомитете Токио-2020 пообещали вернуть деньги иностранцам, которые собирались посетить Олимпиаду.

Ограничения также распространяются на волонтеров. По данным организаторов, около 10% из 80 тыс. зарегистрированных добровольцев в прошлом году были иностранцами. Правительство рассмотрит возможность въезда волонтеров, роль которых трудно заменить кем‑то, живущим в Японии. Например, это могут быть носители языка малых народов.

В апреле руководство будет решать вопрос о количестве болельщиков на спортивных объектах. По данным японского агенства, на Токио-2020 распродали около 4,45 млн билетов, но 810 тыс. из них вернули, и еще примерно 1 млн билетов купили иностранцы.

В начале марта оргкомитет Токио-2020 объявил, что рассматривает возможность недопуска иностранцев на мероприятие. Также организаторы Токио-2020 заявили, что увеличат число проводимых тестов на коронавирус среди спортсменов. Атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Японии относительно невелико по сравнению с некоторыми другими странами, но многие люди скептически относятся к тому, смогут ли организаторы предотвратить распространение вируса во время Олимпийских и Паралимпийских игр, в которых будут участвовать около 15 тыс. спортсменов со всего мира.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени

Другие материалы по темам

Люди
Томас Бах
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить