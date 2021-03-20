Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что на трибуны не допустят иностранных болельщиков и волонтеров в рамках мер борьбы против коронавируса. Об этом передает агенство Kyodo после переговоров организаторов с Международным олимпийским комитетом.

В начале встречи глава МОК Томас Бах заявил, что первоочередной задачей организаторов является обеспечение безопасности всех участников Игр и жителей Японии. «Мы вынуждены принять решение, которое может не всем понравиться, но просим отнестись к этому с пониманием», — сказал Бах.

В оргкомитете Токио-2020 пообещали вернуть деньги иностранцам, которые собирались посетить Олимпиаду.

Ограничения также распространяются на волонтеров. По данным организаторов, около 10% из 80 тыс. зарегистрированных добровольцев в прошлом году были иностранцами. Правительство рассмотрит возможность въезда волонтеров, роль которых трудно заменить кем‑то, живущим в Японии. Например, это могут быть носители языка малых народов.

В апреле руководство будет решать вопрос о количестве болельщиков на спортивных объектах. По данным японского агенства, на Токио-2020 распродали около 4,45 млн билетов, но 810 тыс. из них вернули, и еще примерно 1 млн билетов купили иностранцы.

В начале марта оргкомитет Токио-2020 объявил, что рассматривает возможность недопуска иностранцев на мероприятие. Также организаторы Токио-2020 заявили, что увеличат число проводимых тестов на коронавирус среди спортсменов. Атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Японии относительно невелико по сравнению с некоторыми другими странами, но многие люди скептически относятся к тому, смогут ли организаторы предотвратить распространение вируса во время Олимпийских и Паралимпийских игр, в которых будут участвовать около 15 тыс. спортсменов со всего мира.