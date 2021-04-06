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КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из‑за коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:29

Северная Корея не будет участвовать в Олимпийский играх в Токио в 2021 году, поскольку руководство страны боится случаев заражения COVID-19. Об этом объявили в Министерстве спорта КНДР и северокорейском оргкомитете, пишет Reuters.

«Комитет решил не присоединяться к 32-м Олимпийским играм, чтобы защитить спортсменов от глобального кризиса в области здравоохранения, вызванного коронавирусом», — говорится в заявлении. Согласно данным северокорейской стороны, в стране нет ни одного заразившегося COVID-19. Последний раз КНДР пропустила летние Олимпийские игры в 1988 году, когда бойкотировала Южную Корею на фоне холодной войны.

Южная Корея надеялась, что Олимпиада в Токио «поспособствуют миру и примирению между двумя Кореями» и активизирует переговоры двух сторон. Так случилось на зимних Олимпийских играх в Пхенчане, куда Ким Чен Ын отправил свою сестру во главе делегации страны, а на церемонии открытия спортсмены двух стран прошли под одним флагом и выставили на поле объединенную женскую сборную по хоккею.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в прошлом месяце, когда КНДР возобновила ракетные испытания, но после запусков обе стороны заявили, что хотят продолжить диалог.

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