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Госдума запретит сотрудникам и спонсорам экстремистских организаций избираться в парламент

Виктория Шанина
Сегодня в 9:00

Депутаты предложили запретить баллотироваться в Госдуму работникам организаций, запрещенных в России как экстремистские или террористические. Избираться не смогут и те, кто финансово помогал таким объединениям. Текст законопроекта есть на сайте ведомства.

Запрет коснется всех людей, которые работали в экстремистской организации за один или три года до того, как суд решил запретить или ликвидировать ее. Руководители не смогут избираться в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трех лет после судебного постановления.

В качестве «иных лиц, причастных к деятельности таких организаций» депутаты указали тех, кто «предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь». Для них запрет действует три года.

Кроме того, был внесен законопроект, ужесточающий наказание для членов иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными. Сейчас участников ждет уголовное наказание только в случае повторного нарушения, а депутаты предложили привлекать к ответственности сразу же. Наказанием станет лишение свободы от двух до шести лет.

В конце апреля в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму, попали Штабы Алексея Навального. По мнению прокуроров, которые потребовали внести штабы в реестр, эти организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

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