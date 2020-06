Лейбл Дрейка и Арианы Гранде откажется от термина urban для описания музыки, созданной чернокожими

Как отмечает Би-би-си, urban зачастую воспринимается как обобщение, которое маргинализирует музыку чернокожих артистов. Многие люди из индустрии считают, что он упрощает и неточно описывает сразу несколько культурно-богатых форм искусства, а также снижает влияние хип-хопа и соула на остальную музыку.

Появление термина urban восходит к середине 1970-х годов, когда нью-йоркский чернокожий диджей Фрэнки Крокер использовал понятие urban contemporary («современный городской») для описания эклектичного микса своих песен. Тогда этот термин не воспринимался негативно, но, будучи сокращенным до urban, получил отрицательную коннотацию, сведя несколько жанров музыки, созданной чернокожими артистами, в одну категорию.

Лейбл Republic Records основан в 1995 году и сейчас действует как подразделение Universal Music Group. На нем выпускаются такие известные артисты, как Ариана Гранде, Дрейк, Nickelback, Ники Минаж, Florence and the Machine, The Weeknd, Post Malone и Джастин Бибер.