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Серж Танкян выпустил клип «Rumi». Он посвящен его сыну Руми и суфийскому поэту XIII века

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:30

Лидер армяно-американской группы System of a Down Серж Танкян выпустил клип на трек «Rumi» со своего мини-альбома « Elasticity». Композиция одновременно посвящена шестилетнему сыну артиста — Руми — и поэту-суфию XIII века Джалаладдину Руми.

В тексте песни поднимается вечный вопрос отцов и сыновей, а также есть отсылки к произведениям суфийского поэта. Видео все это визуализирует: в нем показаны подростки и их родители, которые пытаются навязать детям религиозные традиции и различные стереотипы. На кадрах также можно увидеть сына Танкяна и самого музыканта, играющего на фортепиано.

«Тексту песни не всегда уделяют особое внимание, так как считается, что, если писать его общим и понятным языком, больше людей сможет его прочувствовать, — говорит Серж Танкян. — Но есть случаи, в которых важно отсылаться к неочевидным вдохновителям и музам. В моем случае история отца, говорящего с сыном, и в то же время отсылка к творчеству великого поэта, имя которого вдохновило меня назвать так сына, — эта история не может быть генерализированной».

«Rumi» стал частью мини-альбома Танкяна «Elasticity», который вышел в марте этого года. Помимо этой песни, на пластинку попали «Your Mom», «How Many Times?», «Electric Yerevan», а также заглавный трек «Elasticity». К последнему еще в феврале появился клип с Сашей Бортич в главной роли. На протяжении всего ролика актриса пытается выбраться из замкнутого круга — длинного коридора, наполненного людьми.

27 апреля стал доступен документальный фильм «Truth to Power». Он рассказывает об истории группы System of a Down и о том, как развивалось творчество группы под влиянием политических и социальных перемен.

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