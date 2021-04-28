Netflix выпустил 40-минутное интервью со звездами сериала «Академия „Амбрелла“»

На ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix появилось почти 40-минутное интервью со звездами сериала «Академия „Амбрелла“» — Эллиотом Пейджем, Томом Хоппером, Дэвидом Кастаньедой, Эмми Рейвер-Лампман, Робертом Шиэном, Эйданом Галлахером и Джастином Х.Мином.

Актеры собрались, чтобы обсудить своих персонажей, глубже погрузиться в психологию героев и понять их взаимоотношения друг с другом. В частности, Мин рассказал подробнее о съемках одной из самых трагичных и эмоциональных сцен второго сезона шоу.

Пейдж признался, работа над какими эпизодами стала для него самой непростой, а Хоппер поделился деталями подготовки боевых сцен. Рейвер-Лампман выразила свои эмоции от ретроэстетики второго сезона «Академии „Амбрелла“» и красочных декораций.

Кроме того, артисты выбрали любимые саундтреки из шоу, попытались определиться с самым приятным и самым раздражающим персонажами, а также обсудили причины популярности «Академии „Амбрелла“» у зрителей и специфику юмора в проекте.

Участники сериала приоткрыли тайну, каким будет третий сезон сериала. Они отметили, что работать над ним стало легче и веселее, и пообещали, что поклонников ожидает непредсказуемое развитие событий и новые герои.

«Академию „Амбрелла“» продлили на третий сезон в ноябре 2020 года. Второй сезон вышел летом 2020 года, «Афиша Daily» рассказывала о нем здесь.

Сериал основан на комиксах, которые создал бывший фронтмен My Chemical Romace Джерард Уэй. Они рассказывают о семи людях со сверхспособностями, которых в младенчестве усыновил миллиардер Реджинальд Харгривз.