Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Академия «Амбрелла» на третий сезон. Его начнут снимать в феврале 2021 года. Сюжет и дата выхода (хотя бы приблизительная) пока неизвестны.

«Академия «Амбрелла» основана на серии комиксов, которую создал бывший фронтмен группы My Chemical Romance Джерард Уэй. Сериал рассказывает о семи людях со сверхспособностями, которых в младенчестве усыновил миллиардер Реджинальд Харгривз, чтобы в будущем они спасли человечество от конца света.

Первый сезон вышел зимой 2019 года, а второй — летом 2020 года. Действие второго сезона происходило в 60-е годы прошлого века. Рецензию «Афиши Daily» можно прочитать здесь.

Первый сезон «Академии «Амбрелла» стал одним из самых популярных сериалов Netflix. В тройку также вошли «Очень странные дела» и «Бумажный дом».