Павел Дуров анонсировал запуск групповых видеозвонков в Telegram

В Telegram появятся групповые видеоконференции. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Видеозвонки станут дополнительной функцией в разделе голосовых чатов. Обновление ожидается в мае этого года.

«Демонстрация экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента для видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием на уровне Telegram», — сообщил он в посте.

Вот как это будет выглядеть: