Павел Дуров анонсировал запуск групповых видеозвонков в Telegram

В Telegram появятся групповые видеоконференции. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.
Видеозвонки станут дополнительной функцией в разделе голосовых чатов. Обновление ожидается в мае этого года.
«Демонстрация экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента для видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием на уровне Telegram», — сообщил он в посте.
Вот как это будет выглядеть:
Голосовые чаты появились в каналах и публичных группах Telegram в марте 2021-го. Участники могут присоединиться к разговору, подняв руку и дождавшись, пока администраторы дадут им высказаться. Чаты работают без ограничения на количество пользователей, а после звонка можно сохранить запись разговора.
В декабре 2020 года команда Telegram добавила в приложение функцию групповых звонков. Подключиться к ним могли все участники публичной группы или только ее администраторы — все, кроме анонимных.