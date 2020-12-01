В бета-версии Telegram появились групповые звонки

В бета-версии мессенджера Telegram появились групповые звонки, сообщил телеграм-канал «Код Дурова». Новая функция действует пока только в публичных группах в Telegram Beta 7.3.

Голосовые звонки (voice chat) работают в приложении на смартфонах, поддерживающих операционную систему Android. По информации Buro 24/7, нововведение также доступно на iPhone.

Подключиться к групповым звонкам могут все участники публичной группы или только ее администраторы — все, кроме анонимных. Функция видео при звонке отсутствует, но, вероятно, ее разработчики предложат позднее.