Иван Дорн выступит на музыкальном фестивале «Дикая мята»

Лайнап музыкального фестиваля «Дикая мята», который в этом году пройдет с 18 по 20 июня, пополнил Иван Дорн. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Дорн уже выступал на фестивале в 2017 году с джазово-фанковой программой «Jazzy Funky Dorn». По словам организаторов, фестиваль получал сотни сообщений с просьбой пригласить музыканта снова. Они назвали возвращение Дорна «триумфальным» и не стали раскрывать подробности программы музыканта.

Помимо него на сцену «Дикой мяты» выйдут Mgzavrebi, Aurora, Гарик Сукачев, «Кино», Green Grey, The Hatters, «Аукцыон», Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, «Аигел», Zoloto, Alice Merton и «Дайте танк (!)».

Также среди участников фестиваля заявлены «Аффинаж», La Chica, The Big Push, Drummatix, N.O.H.A., Nizkiz, Mongooz and the Magnet, Билли Новик, Zero People, а еще дебютанты «Космонавтов нет», «Кис-кис» и «Папин олимпос». На «Дикой мяте» петербургский музыкант Idiot представит свой новый альбом «Siyaniye».

Купить билеты и ознакомиться с полным составом музыкантов, которые выступят на «Дикой мяте» в Тульской области, можно на сайте.