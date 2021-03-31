На музыкальном фестивале «Дикая мята» выступит группа «Кино»

С 18 по 20 июня пройдет фестиваль «Дикая мята», на котором выступит легендарная группа 80-х «Кино». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мероприятия.

Участники группы дадут живой концерт с вокалом Виктора Цоя в записи. Впервые идею смешать живой звук и оцифрованный голос Цоя из старых композиций предложил сын лидера группы Александр Цой.

«Каждый посетитель получит возможность <…> вспомнить, как друг другу передавались пластинки „Кино“, первую любовь, встречи и свидания под песни „Кино“, квартирники, на которых все обсуждали альбомы, — на постсоветском пространстве нет ни одного человека, который не слышал бы эту группу», — пишет пресс-служба.

«Дикая мята» получила официальное разрешение на проведение фестиваля только в начале марта. С тех пор организаторы каждую неделю анонсируют артистов из лайнапа. Уже известно, что выступят Гарик Сукачев, The Hatters, Алена Швец, «Аигел», Zoloto, Alice Merton, «Аффинаж», «Кис-кис», «Дайте танк (!)» и другие.

В прошлом году организаторы «Дикой мяты» объявили о запуске нового лейбла Mint Music Artists. Они предлагают артистам продюсирование в формате 360 градусов (от работы с продюсером в студии до создания сценического образа), а также отдельные услуги — PR, продвижение, организацию концертов, контент-менеджмент, дизайн, юридическую поддержку.