Idiot выпустил альбом «Siyaniye». Его презентуют на фестивале «Дикая мята»

Idiot называет пластинку «феникс-альбомом», поскольку записи с нее чудом уцелели в пожаре всего за неделю до выхода — дома у музыканта случился пожар, который уничтожил практически всю квартиру.

Петербургский музыкант Idiot выпустил альбом «Siyaniye», который представят на фестивале «Дикая мята» в июне. Об этом «Афише Daily» сообщили представители артиста.

По словам артиста, «Siyaniye» — это квинтэссенция звуковых сочетаний культурного интертекста и музыкального новаторства на стыке диско и электророка. Вдохновением для пластинки стали черно-белые фильмы и «золотая эпоха музыки» 1970–1980-х годов.

В альбоме, как отмечает его автор, можно найти русско-французские тексты и эклектичные отсылки к титанам мировой сцены — от Дэвида Боуи до The Rolling Stones. Звучание Idiot в этом релизе определяет собственным придуманным жанром sparkle-rock.

Услышать новые композиции Idiot вживую можно будет на «Дикой мяте». Фестиваль пройдет с 18 по 20 июня недалеко от села Бунырево в Тульской области. На нем выступят «Казускома», Mgzavrebi, «Кино», Green Grey, «Аукцыон» и Tesla Boy.