«Очень плохая новость для русской журналистики»: реакция на признание «Медузы»* иноагентом

23 апреля Министерство юстиции внесло «Медузу»* в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Гендиректор издания Галина Тимченко сказала, что Минюст никак не уведомлял их об этом. Редакция планирует обжаловать решение ведомства. В своих соцсетях издание уже опубликовало предварительное заявление в связи с произошедшим и пообещало держать читателей в курсе.

Собрали реакции российских журналистов, чиновников и общественных деятелей на признание «Медузы» СМИ-иноагентом.

Журналист

«В комментариях в фб все такие: хаха, как будто им будет хуже, они же в Латвии, им нет до этого дела.

Есть, конечно. Вот реклама Иннополиса, на которую постоянно ссылается Эдвард — теперь ее не будет, и Сбера не будет, и много чего. Сотрудники, которые в Москве, замучаются пыль глотать — даже Антон Долин. Работать даже на уровне „приехал в Читу, взял комментарий у местного мчс“ будет дичайше сложно. Ну и ближайшее же „дело Голунова“ — попробуй отбей парня-иноагента, ага.

Ну и как сигнал в принципе.

В общем, реально очень-очень плохая новость для русской журналистики».

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

«Минюст внес издание „Медуза“ в реестр „иностранных агентов“. Ерунда какая-та».

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Дмитрий Муратов

Главред «Новой газеты»

«Хорошо бы всем, кто считает себя чистыми патриотами, отличаться таким же профессионализмом и любовью к России, которые отличают „Медузу“ и ее корреспондентов. Какой логикой, кто и как руководствуется из тех, кто принимает решения, мне неизвестно».

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Наталья Синдеева

Совладелица и руководитель телеканала «Дождь»

«Мы сейчас выпустим заявление и в дальнейшем будем оказывать им помощь. По поводу решения [Минюста] я не могу ничего приличного сказать. У меня просто уже нет слов оценивать идиотские решения, которые принимаются в адрес СМИ».

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Редакция телеканала «Дождь»

«Можно сколько угодно ссылаться на американский опыт; утверждать, что соблюдение законодательства об иностранном агенте предполагает только избыточную документацию и указание „статуса“ во всех материалах, но это не так. Законодательство об „иностранных агентах“ — это дубина, которую уже несколько лет государство использует против неугодных организаций, а с недавних пор и против СМИ.

Нашим коллегам это может грозить чем угодно — вплоть до многомиллионных штрафов и блокировки в России. Опыт уже признанного „иностранным агентом“ канала „Настоящее время“ показывает, что включение в реестр делает нормальное функционирование СМИ практически невозможным. А полностью следовать этому закону практически нереально.

„Медуза“ — одно из лучших и самых профессиональных российских медиа с многомиллионной аудиторией. Включение его в реестр — однозначно политическое решение, призванное ограничить работу наших коллег, а читателей — лишить доступа к независимой и проверенной информации.

Мы давно знаем журналистов, работающих в „Медузе“, выражаем им свою поддержку и рассчитываем на то, что решение о включении издания в реестр „иностранных агентов“ будет пересмотрено и отменено — в интересах сотрудников „Медузы“, ее читателей и здравого смысла».

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Александр Губский

Издатель VTimes

«Это ужасное решение. Ничего, кроме печали, мягко говоря, оно вызвать не может. Это русские журналисты, которые хорошо делают свою работу, это наши коллеги — и, конечно, мы будем выступать с заявлением в их защиту».

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Сергей Звезда

Главный редактор TJ

«Твит поддержки в адрес „Медузы“. Ни недели без идиотских решений в отношении медиа.Это просто еще одно напоминание о том, сколько бездарных и вредных законов нужно будет потом отменять в нашей стране».

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Сергей Смирнов

Главный редактор «Медиазоны»

«Медузу объявили иностранным агентом. Атака на журналистику в разгаре».

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Илья Азар

Журналист и муниципальный депутат московского района Хамовники

«Позвонили, прости господи, с RT на русском и спросили, буду ли я продолжать давать комментарии „Медузе“. Разговаривать с RT отказался, но тут скажу: буду.

Продолжается давление на независимую российскую журналистику, и хватит уже это терпеть, коллеги.

„Медуза“ — тот еще сукин сын, но это наш сукин сын».

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Андрей Пивоваров

Исполнительный директор «Открытой России»

«Кремль любит сообщать плохие новости по пятницам. Люди расслаблены ожидают выходных. В прошлую был иск о признании ФБК „экстремистами“, сегодня „Медузу“ в „иноагенты“ внесли».

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

«Внесение в реестр Минюста не повлияет на участие „Медузы“ в конференц-коллах пресс-службы Кремля. Но они будут обязаны выполнять все нормы закона при подаче информации».

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* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.