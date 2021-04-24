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Роскомнадзор обвинил YouTube в «регулярной цензуре» российских СМИ «под надуманными предлогами»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:31

Роскомнадзор пожаловался на администрацию YouTube за «регулярную цензуру» контента российских СМИ. Сервис блокирует их видео под предлогом несоответствия возрастной категории, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям», — заявили представители РКН. По их словам, некоторые ролики можно посмотреть только после авторизации на YouTube или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых.

Роскомнадзор привел в пример блокировку обращения Путина в официальном аккаунте НТВ, которую позже администрация видеохостинга признала ошибкой, и ограничения на видео с российским гимном — они якобы нарушали авторские права. «Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами», — пожаловались в ведомстве.

Там считают, что модераторы YouTube запрещают только те материалы, которые «доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».

По данным РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. В этом году были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ, среди них официальные аккаунты НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik.

24 апреля YouTube заблокировал четыре видеоролика на канале телекомпании Russia Today из‑за якобы содержащейся в них дезинформации о коронавирусе. Сервис не устроили интервью вирусолога Дмитрия Львова журналисту Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри о запрете митинга в США из‑за COVID-19, а также новостные сюжеты о британских протестах против локдауна.

В июле 2020 года администрация видеохостинга заблокировала аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления. Причина — «нарушение экспортного законодательства».

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