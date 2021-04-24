YouTube заблокировал видео телеканала Russia Today за дезинформацию о COVID-19

Видеоплатформа YouTube заблокировала четыре видеоролика на канале телекомпании Russia Today из‑за якобы содержащейся в них дезинформации о коронавирусе. Об этом стало известно из телеграм-канала RT.
Сервис не устроили интервью вирусолога Дмитрия Львова журналисту Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри о запрете митинга в США из‑за COVID-19, а также новостные сюжеты о британских протестах против локдауна.
Все материалы были опубликованы на английском языке. После их блокировки телеканалу на неделю запретили публиковать что‑либо или делать прямые трансляции. Что именно не понравилось администраторам YouTube в удаленных видео, неизвестно.
В пресс-службе Google отметили, что в роликах не было контекста, необходимого требованиям EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента). Также авторы не соблюли правила распространения медицинской информации о COVID-19.