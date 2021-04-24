YouTube заблокировал видео телеканала Russia Today за дезинформацию о COVID-19

Видеоплатформа YouTube заблокировала четыре видеоролика на канале телекомпании Russia Today из‑за якобы содержащейся в них дезинформации о коронавирусе. Об этом стало известно из телеграм-канала RT.

Сервис не устроили интервью вирусолога Дмитрия Львова журналисту Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри о запрете митинга в США из‑за COVID-19, а также новостные сюжеты о британских протестах против локдауна.