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YouTube заблокировал видео телеканала Russia Today за дезинформацию о COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:05

Видеоплатформа YouTube заблокировала четыре видеоролика на канале телекомпании Russia Today из‑за якобы содержащейся в них дезинформации о коронавирусе. Об этом стало известно из телеграм-канала RT.

Сервис не устроили интервью вирусолога Дмитрия Львова журналисту Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри о запрете митинга в США из‑за COVID-19, а также новостные сюжеты о британских протестах против локдауна.

Все материалы были опубликованы на английском языке. После их блокировки телеканалу на неделю запретили публиковать что‑либо или делать прямые трансляции. Что именно не понравилось администраторам YouTube в удаленных видео, неизвестно.

В пресс-службе Google отметили, что в роликах не было контекста, необходимого требованиям EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента). Также авторы не соблюли правила распространения медицинской информации о COVID-19.

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