YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград»

В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.

YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления. Об этом телеканал заявил в соцсетях.

В «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. Представители канала пообещали обратиться в YouTube с требованием восстановить аккаунт.

«Царьград ТВ» запустил в 2015 году бизнесмен Константин Малофеев. Канал выступает с монархистских позиций и определяет себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».

В 2017 году «Царьград» попал в центр скандала, когда предложил оплатить билеты представителям ЛГБТК+, желающим покинуть Россию, а затем рассказал о петербуржце, который воспользовался акцией и получил бесплатно билет в Париж в один конец. «Афиша Daily» разговаривала с ведущим телеканала и выясняла, почему его так пугают геи.

С 1 декабря 2017 года «Царьград» прекратил свое телевещание и перешел полностью в онлайн.