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Ностальгический синти-поп на новой пластинке екатеринбургского дуэта theabc

Семён Гудошников
Сегодня в 16:04

Поп-дуэт из Екатеринбурга theabc выпустил новый мини-альбом «Стихии». На нем четыре песни о внутренних переживаниях, обернутых в синти-поп в духе 1980-х.

Послушать релиз можно на большинстве популярных стриминговых сервисах.

Накануне группа поделилась клипом на одну из композиций EP — «Бонсай».

Основали theabc сестры Катя и Настя Пряничниковы. Их первый мини-альбом — «Убегаю» — вышел в марте 2016 года. «Афиша Daily» включила theabc в список самых перспективных инди-музыкантов 2021 года.

Подробности по теме
«Мне не должно быть стыдно»: премьера нового клипа и новой песни theabc
«Мне не должно быть стыдно»: премьера нового клипа и новой песни theabc
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