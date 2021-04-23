Ностальгический синти-поп на новой пластинке екатеринбургского дуэта theabc

Поп-дуэт из Екатеринбурга theabc выпустил новый мини-альбом «Стихии». На нем четыре песни о внутренних переживаниях, обернутых в синти-поп в духе 1980-х.

Послушать релиз можно на большинстве популярных стриминговых сервисах.