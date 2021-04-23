Ностальгический синти-поп на новой пластинке екатеринбургского дуэта theabc

Поп-дуэт из Екатеринбурга theabc выпустил новый мини-альбом «Стихии». На нем четыре песни о внутренних переживаниях, обернутых в синти-поп в духе 1980-х.
Послушать релиз можно на большинстве популярных стриминговых сервисах.
Накануне группа поделилась клипом на одну из композиций EP — «Бонсай».
Основали theabc сестры Катя и Настя Пряничниковы. Их первый мини-альбом — «Убегаю» — вышел в марте 2016 года. «Афиша Daily» включила theabc в список самых перспективных инди-музыкантов 2021 года.
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