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Побег из плена в трейлере фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:12

Компания Sony Pictures представила трейлер фильма «Девятаев» Тимуру Бекмамбетова. Это первый в мире вертикальный блокбастер. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Фильм рассказывает историю военного летчика Михаила Девятаева, который во время Великой Отечественной войны попал в плен к немцам. Ему удается сбежать из концентрационного лагеря на угнанном самолете. 

«Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь — нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране», — приводит слова Бекмамбетова компания МТС, которая также представляет картину для зрителей.

Главную роль в ленте исполнил Павел Прилучный. В актерский состав также вошли Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков и другие. Вместе с Бекмамбетовым фильм снял Сергей Трофимов. Сценарий написали Максим Бударин, Георгий Селегев, Константин Галдаев и Ильгиз Зайниев.

В России фильм представят в двух форматах: стандартном горизонтальном в кинотеатрах, после чего — в вертикальном в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Новый формат даст возможность зрителям посмотреть картину с экрана мобильного телефона, не переворачивая устройство в руке. Премьера картины намечена на 29 апреля.

Англоязычная версия картины называется «V2. Escape from Hell». Кроме того, она будет отличаться некоторыми сценами.

Это не первый опыт Тимура Бекмамбетова с вертикальными съемками — в 2019 он выпустил вертикальный хоррор-сериал «Dead of Night» («Ночные мертвецы») для американского мессенджера Snapchat.

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