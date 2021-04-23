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Книга Марии Степановой «Памяти Памяти» вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии

Семён Гудошников
Сегодня в 10:02

Философско-документальная книга поэта Марии Степановой «Памяти Памяти» попала в короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию. Об этом говорится на сайте конкурса.

Всего в шорт-лист вошли шесть произведений. Кроме «Памяти Памяти» это «Ночью вся кровь черна» француза Давида Диопа, «Опасности курения в постели» аргентинской писательницы Марианы Энрикес, «Когда мы перестали понимать мир» Бенжамина Лабатута из Испании, «Сотрудники» Ольги Равн из Дании и «Война бедных» французского писателя и сценариста Эрика Вюйяра.

Объясняя включение книги Степановой, председательница жюри Люси Хаджес-Холлетт назвала ее трогательным, наполненным горем и жизненной силой произведением, которое балансирует на грани «истории, мемуаров, эссе и художественной литературы».

Победителя премии объявят 2 июня на онлайн-церемонии из города Ковентри в Великобритании.

В конце марта «Памяти Памяти» вошла в лонг-лист международного «Букера». Это третий случай, когда номинантом премию стал российский писатель. В 2009 году в число претендентов вошла Людмила Улицкая, а в 2013-м — Владимир Сорокин.

Книга «Памяти памяти» посвящена истории взаимоотношений в семье Степановой и сопровождается личными документами. В 2018 году она стала лауреатом литературной премии «Большая книга», а также удостоилась гран-при премии «Нос». «Афиша Daily» разговаривала с Марией Степановой о непрогнозируемом успехе «Памяти памяти».

Международная Букеровская премия была основана в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года, но после победителей стали называть ежегодно. Она вручается за романы не на английском языке, которые были переведены на английский и изданы в Великобритании или Ирландии. Ее не стоит путать с Букеровской премией, учрежденной в 1969 году, которой награждают авторов из стран бывшего Британского содружества.

Победителем международного «Букера» в прошлом году стала голландская писательница Марике Лукас Рейневелд за роман «Неловкий вечер».

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